Vandalen beschadigen pand Signpost van schepen 06 juli 2018

02u37 0 Kortrijk Onbekende vandalen hebben voor de tweede keer in korte tijd de nieuwe vestiging van ICT-bedrijf Signpost van schepen Arne Vandendriessche in Kortrijk beschadigd. Nadat het met eieren werd bekogeld, goten ze dit keer frietvet tegen het pand en op de arduinen stenen errond. Vandendriessche diende klacht in bij de politie.

Aan de kluifronde is men volop in de weer voor de renovatie van het pand met de gele zijgevel waarop 'Appel' is geschilderd. Daar komt tegen oktober het Kortrijkse servicepunt van Signpost, het ICT-bedrijf van Arne Vandendriessche met focus op begeleiding en advies rond soft- en hardware voor het onderwijs. Maar blijkbaar hebben enkelen het op het pand gemunt. Zo'n twee weken geleden vlogen een tiental eieren tegen de gevel aan de Appel. "Ach, kwajongsstreken of een studentengrap", dacht hij. Maar deze week verging hem het lachen. "Langs de zijgevel zijn ramen, houten omlijstingen, dorpels en de arduinen tegels errond met frietvet besmeurd", stelde hij vast. "Heel bewust. Dat is een brug te ver. Dat vet is in de materialen gedrongen. Er is dus echt schade toegebracht en dat vind ik niet kunnen. Hopelijk leveren camerabeelden vanuit Kortrijk Weide iets op." De schepen vraagt zich wel af wie het tegen zijn bedrijf of zijn persoon heeft gemunt. "Het project is een investering in een oud gebouw die voor extra tewerkstelling voor vier personen zal zorgen. Wie kan daar iets tegen hebben?" Hij is alvast van plan extra maatregelen te nemen. (LSI/LPS)