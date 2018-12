Vandaag laatste kans om jenevertje te drinken op de Kerstmarkt Joyce Mesdag

30 december 2018

15u37 0 Kortrijk Wie nog een laatste jenever of pintje wil drinken op de kerstmarkt, zal zich moeten reppen: vandaag is de laatste dag dat de kerstmarkt open is. De kerstmarkt stond voor het tweede jaar op rij op het Schouwburgplein, en was goed voor 23 kleine en 8 grote chalets. Standhouders zijn over het algemeen tevreden over de voorbije drie weken.

“Het was een geslaagde kerstmarkt”, zegt Arne Naessens, die er voor het vijfde jaar op rij het kraampje La Corba heeft open gehouden. “Het begin was iets minder doordat het weer wat tegenzat, maar het is vrij snel goed op gang gekomen. De eerste jaren was het vooral druk in het weekend, en was het iets rustiger op weekdagen, maar van dat verschil tussen weekdagen en weekend was niet veel meer te merken dit jaar. Persoonlijk vind ik het iets minder goed dat de kerstmarkt nu al dicht gaat. Het is immers nog kerstvakantie, en ik vermoed dat we wel nog wat bezoekers hadden kunnen hebben volgende week. Maar goed, de meerderheid van de kraampjes heeft beslist. Mensen die hier producten verkopen, verkopen niet zo veel meer na Kerst en Nieuwjaar, aangezien de cadeautjesperiode voorbij is. Die zijn dus niet zo happig om volgende week nog open te doen. We blijven positief: het zijn lastige weken geweest met lange dagen voor iedereen, het is mooi geweest.”

“Voor ons is het de derde keer dat we dit seizoen naar de kerstmarkt afzakken”, zeggen Marcel Ameye en Sofie Devos uit Wevelgem. “Het was toch telkens gezellig druk.”

Michelle Vermeersch uit Harelbeke, die volgende maand een gooi doet naar het kroontje in de finale van Miss België, had er ook een kraampje. “Om wat centjes bijeen te verdienen voor mijn deelname aan de verkiezing, en ook om geld in te zamelen voor Hope for the Children, het goede doel dat Miss België elk jaar steun in Cambodja. De ene dag was er al wat meer volk dan de andere, maar eigenlijk waren er in het algemeen vooral goeie dagen. Ik ben tevreden.”

“Het was een topeditie”, zegt ook schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). “De standhouders hebben mooie omzetten gedraaid en hebben meer verdiend dan vorig jaar, volgens de gesprekken die ik met hen had. Er zijn geen incidenten geweest, op enkele kleinigheden na. Dat de kerstmarkt niet meer open is volgende week, is op vraag van de standhouders zelf. Na Nieuwjaar is die ‘kerstmarktflow’ een beetje weg. De ijspiste, die met 11.200 schaatsers tot nu toe al het cijfer 10.000 van vorig jaar heeft verbroken, blijft wél nog open volgende week. Het is kerstvakantie, en kinderen zullen blij zijn dat ze nog kunnen komen schaatsen.”