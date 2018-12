Vanavond vuurwerk boven Broeltorens Peter Lanssens

14 december 2018

14u09 0 Kortrijk De Vuurwinkel uit Marke brengt vanavond spektakel aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Er is om 19 uur eerst een demo van feestvuurwerk, gevolgd door een eigen uitgewerkte show.

Je leert zo het assortiment vuurwerk wat beter kennen om binnen goed twee weken zelf de overgang van oud naar nieuw vurig te vieren én je komt bovendien al wat in de eindejaarssfeer. Het vuurwerk wordt vanop het Broelbrugje afgeschoten, tussen de twee Broeltorens. Het Guido Gezellepad en de Broelkaai worden deels afgezet. Toeschouwers kunnen op de Broelkaai kant Kapucijnenstraat en op de Verzetskaai volgen. Wie nadien zin heeft in een drankje of hapje, kan in de lokale horeca op de verlaagde Leieboorden terecht.