Vanaf vrijdag uitverkoop in Delhaize Sint-Rochus, daarna jaar dicht voor werken nieuwbouw Peter Lanssens

02 januari 2019

11u46 13 Kortrijk Delhaize Sint-Rochus, de drukst bezochte supermarkt van de keten in Kortrijk en onze regio, houdt op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari een uitverkoop. Er wordt een stormloop verwacht, met alle artikelen aan zeer aantrekkelijke prijzen van 30 procent. De huidige vestiging, sinds 1967 in de Doorniksewijk, wijkt voor een nieuwbouw van 2.100 m², met ook een groendak.

Er komt een parking onder de nieuwbouw met 151 plaatsen voor auto’s en 31 voor fietsen. Aan de ingang van de supermarkt komen nog eens 29 autostaanplaatsen en 64 fietsstaanplaatsen. Delhaize Sint-Rochus ligt tussen de Pycke- en Loofstraat. Er komt eenrichtingsverkeer op de site. De werken starten op maandag 7 januari. De nieuwe Delhaize in de Doorniksewijk opent eind 2019, nog voor Kerstmis. Klanten kunnen in afwachting onder meer naar Delhaize Kortrijk Noord in de Gentsesteenweg, waar je een jaar lang kan genieten van drie procent korting.