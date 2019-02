Vanaf maart lokale biertjes op ontvangsten in stadhuis Peter Lanssens

25 februari 2019

20u52 0 Kortrijk Negen brouwerijen serveren elk een maand hun lokale biertjes tijdens ontvangsten in de Beatrijszaal van het historisch stadhuis. Dat is een idee van protocoldeskundige Veerle de Zegher: “Het gaat over ruim 175 recepties per jaar, goed voor zo’n honderd aanwezigen per receptie.”

De brouwerijen bereiken zo nog meer mensen. Volgende brouwerijen bieden volgende lokale biertjes aan: in maart The Belgian Brew Brothers met Julia, in april De Feniks met All Good Things Are 3, in mei The Brew Society met Martha, in juni Hugel Bier met Superbia, in juli en augustus Omer Vander Ghinste met Tripel LeFort, in september Bossuwé Brewing met IPA Pit’s A, in oktober Pottelbergh met de gelijknamige tripel, in november Toye met O’de Lys en in december Gulden Spoor met Jean Pierre. “Een ideale gelegenheid om Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen te laten kennismaken met de beste speciaalbieren van onze lokale brouwers”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Want het gaat van vieringen voor Kortrijkse jubilarissen tot ontvangsten van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.” Veerle De Zegher maakt in januari 2020 een nieuwe lijst op. “De Kortrijkse producten zijn de beste ambassadeurs voor onze stad. We laten wie we ontvangen in het stadhuis nu proeven van al dat talent”, besluit schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).