Vanaf februari maximum 90 per uur op R8 Peter Lanssens

21 december 2018

13u01 0 Kortrijk Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt vaart. Het stadsbestuur van Kortrijk ontving nu al een ministerieel besluit waarin staat dat de maximumsnelheid op de ring rond Kortrijk (R8) verlaagd wordt naar 90 kilometer per uur. Niet binnen enkele jaren, maar wel al vanaf februari 2019.

Je mag nu op sommige stukken van de R8 nog 120 kilometer per uur rijden, maar dat is dus binnenkort verleden tijd. De snelheidsbeperking zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in Kortrijk en omliggende gemeenten zoals Harelbeke, Kuurne en Wevelgem.

Niet op E17

Er komt wel geen maximumsnelheid van 90 kilometer per uur op de autosnelweg E17 op grondgebied Kortrijk. “We geven niet op en blijven als stadsbestuur streven om het er ook op de E17 door te krijgen”, reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Want de effecten van zo’n snelheidsverlaging zijn enorm én bewezen, zowel wat lawaai, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit betreft. De maximumsnelheid ook op de E17 verlagen zou de uitstoot van vele duizenden wagens verminderen”, aldus Axel Weydts.