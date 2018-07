Vanaf 2 september zondagmarkt voor Marke ORGANISATIE 'MARKE BOEM BOEM' VOERT WEEKMARKT MET 12 KRAMEN IN ERIK DE BLOCK JOYCE MESDAG

30 juli 2018

02u23 2 Kortrijk Marke krijgt een eigen wekelijkse markt, vanaf 2 september. Het initiatief komt van 8 enthousiaste inwoners van de deelgemeente, die vinden dat er wel iets meer te beleven mag zijn in hun dorp. Het wordt een zondagse markt. "Met niet alleen maar de traditionele groenten-, fruit- en vleeskramen. Het mag wel iets specialer", zegt Nicolas Beugnies .

Acht inwoners van Marke hebben zich recent verenigd in de organisatie 'Marke Boem Boem', met de bedoeling Marke wat leven in te blazen met evenementen en de lokale verenigingen wat dichter bij elkaar te brengen. "Want als we eerlijk zijn, valt er in Marke momenteel niet zo heel veel te beleven," zegt chocolatier Nicolas Beugnies. "Het was tijdens die vergadermomenten dat we tot de conclusie kwamen dat Marke wel een wekelijkse markt kan gebruiken."





Ze besloten meteen daad bij woord te voegen en lanceerden een oproep, op zoek naar marktkramers die interesse hebben. Intussen zijn er al 8 kandidaten. "We mikken in totaal op een markt met 12 kramen. De traditionele groenten-, fruit- en vleeskramen zijn welkom, maar we willen ook een iets ruimer, atypisch aanbod. Er heeft bijvoorbeeld al een dame bevestigd die T-shirts bedrukt. Wat we niet gaan doen, is kramen laten aanrukken die een concurrentie vormen voor ons lokaal aanbod. Daar mogen de lokale handelaars gerust op zijn. Bakkers hebben we bijvoorbeeld genoeg in Marke, een bakkerskraam komt er dus al zeker niet."





Marktstraat

De markt komt in de Marktstraat. "De kraampjes komen tegenover de cafés. We houden één kraampje vrij voor de lokale handelaars, voor wie eens op de markt wil staan met zijn product."





Het wordt een markt op zondag. "We zouden de markt iets later laten starten dan de gebruikelijke wekelijke markten op een weekdag, zo rond 9 uur-9.30 uur, om ze rond 13.30 uur weer af te breken. Zo kunnen bezoekers naar de markt afzakken om samen een te genieten van een aperitiefje, bijvoorbeeld. De markt moet echt een toffe ontmoetingsplek worden voor de inwoners van Marke."





De initiatiefnemers hadden eigenlijk liever al iets vroeger uitgepakt met de markt. "Het was leuk geweest als we al in de zomermaanden hadden kunnen starten", zegt Nicolas. "Nu lanceren we de markt vlak voor de herfst, een seizoen dat er dankzij de vele wind en regen niet om bekend staat een succesvol marktseizoen te zijn. Maar er kruipt eerlijk gezegd méér tijd in om een wekelijkse markt op poten te zetten dan we verwacht hadden en we zijn dus niet meer klaar geraakt voor de zomer."





Het is de bedoeling dat de markt een 'blijver' wordt. "We gaan natuurlijk ook moeten afwachten of de markt ook blijft aanslaan op lange termijn en niet alleen de eerste weken volk lokt. Maar het is in elk geval onze bedoeling om ermee door te gaan." Het stadsbestuur steunt het initiatief ten volle. Marktkramers die interesse hebben, kunnen zich melden via marke.boemboem@ gmail.com of gsm 0470/760.762. De eerste maanden wordt geen standgeld gevraagd.