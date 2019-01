Vanaf 1 maart maximum 90 per uur op R8 Peter Lanssens

31 januari 2019

13u37 0 Kortrijk De snelheidsbeperking op de ring rond Kortrijk (R8), waar je nog maximum 90 kilometer per uur zal mogen rijden, wordt niet vanaf februari, maar vanaf maart van kracht. Dat vernam Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en partijgenoot Ben Weyts.

Nu mag je op bepaalde stukken van de R8 nog maximum 120 kilometer per uur rijden. “De R8 is echter bochtig en telt vele conflictpunten. Met het oog op verkeersveiligheid is een snelheidsverlaging naar 90 kilometer per uur een goeie zaak”, vindt Kortrijks schepen en Vlaams parlementair Axel Ronse (N-VA). “En het zal een positieve invloed op de luchtkwaliteit hebben.” Het agentschap wegen en verkeer (AWV) treft momenteel de voorbereidingen. Of de effectieve invoering van de snelheidsbeperking ook effectief van kracht wordt vanaf 1 maart, hangt wel af van de weersomstandigheden. Want die kunnen de komende weken nog een negatieve invloed hebben.