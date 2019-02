Van Quickenborne zwicht niet onder druk van natuurverenigingen: “Rally 6 uren blijft wél in Kortrijk” Peter Lanssens

25 februari 2019

20u05 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) laat zich niet onder druk zetten door liberale collega Marc Doutreluingne uit Zwevegem en natuurverenigingen. “De rally 6 uren van Kortrijk verdwijnt niet. We hébben een ambitieus klimaatplan. Het totaalplaatje is indrukwekkend.”

De klimaatkoorts grijpt om zich heen. De rally 6 uren van Kortrijk is vanaf 2020 niet meer welkom op grondgebied van Zwevegem omdat de deelnemende wagens vervuilend zijn. Natuurverenigingen Natuurpunt.koepel en Natuurpunt roepen op om de rally maar meteen helemaal te verbieden, dus ook in Kortrijk. Maar daar gaat Vincent Van Quickenborne niet op in. “De rally is maar één keer per jaar, net zoals het motortreffen Vlastreffen. Ik heb voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofd de rally en het Vlastreffen te steunen en ik kom die belofte na. En daar hebben trouwens veel mensen geen probleem mee, want de kiezers hebben ons er niét voor afgestraft.”

Neem échte klimaatmaatregelen

De organisatoren van Autostal Groeninghe plantten op zaterdag 16 februari een ‘rallybos’ met 884 bomen aan, nabij Bellegembos. Eens die bomen volgroeid zijn, nemen ze tot 3 ton CO2 per jaar op. Er komen nog aanplantingen de komende jaren, om jaarlijks uiteindelijk één editie van de rally 6 uren van Kortrijk, goed voor een uitstoot van 30 ton CO2, te compenseren. “Het stadsbestuur en de rally-organisatoren bezondigen zich aan misleiding”, zegt Kristina Naeyaert, namens Natuur.koepel en Natuurpunt. “De impact op het milieu is veel groter dan wordt beweerd. De autorally vindt sinds 2013 (na de comeback, red.) grotendeels plaats in Kortrijk. Dus 30 ton maal zes jaar komt minimum op 180 te compenseren ton CO2 neer. Terwijl het minimum tien jaar duurt voor de CO2 effectief gecompenseerd is, want de bomen moeten eerst groeien. De berekeningen zijn trouwens ook dan nog veel te laag. Want wat met de andere negatieve milieu-effecten zoals de uitstoot van Nox (stikstofoxiden, red.), fijn stof, benzinedampen en geluidshinder? We roepen Kortrijk op om het verbod van autocross, motorcross en autorally op Zwevegems grondgebied vanaf 2020 te volgen. En neem échte klimaatmaatregelen”, aldus Kristina Naeyaert.

Klimaatstad

Van Quickenborne is niet onder de indruk. Hij herhaalt dat Kortrijk de beste klimaatstad van Vlaanderen wil worden. De voorstellen zijn bekend: GAS-boetes voor wie sigarettenpeuken op de grond gooit, de meest vervuilende auto’s en vrachtwagens weren uit de centra, de binnenstad tot een zone met fietsstraten omvormen, Kortrijk tegen 2030 volledig energieneutraal maken door onder meer alle stadsgebouwen via zonnedelen vol zonnepanelen te leggen, de daken van 5.000 gezinnen beter laten isoleren, honderd hectare extra bos aanplanten, een coach inzetten om meer biodiversiteit in de tuinen van de Kortrijkzanen te brengen, markten in Kortrijk ontdoen van wegwerpzakjes, alle fuiven en evenementen vrij van plastic maken en voor meer fietssnelwegen zorgen. “Het totaalplaatje is indrukwekkend”, zegt Van Quickenborne. “En plaats de rally in een juist perspectief. Er wordt nu in Groot-Kortrijk per jaar zo’n 450.000 ton CO2 uitgestoten. De impact van de rally is dus heel klein”, aldus Van Quickenborne “We richten ons nu op de organisatie van de 27ste editie”, zegt Sandro Delaere, woordvoerder van de rally. Die is op 23 en 24 november 2019.

Rally met elektrische wagens?

Om af te ronden nog een opmerkelijk voorstel van Bart Hanson, jaren geleden bij Groen in Kortrijk actief: “Organiseer de eerste rally met elektrische wagens in België. Dat moet in Kortrijk met zijn ondernemers, creatievelingen en klimaatbewuste inwoners kunnen. En uit de lucht gegrepen is het zeker niet, de Formule 7 met streekgenoot Stoffel Vandoorne bestaat al”, aldus Bart Hanson.