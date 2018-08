Van Quickenborne wil Kortrijkse Ramblas HANDELAARS POSITIEF, MAAR IDEE VOORLOPIG TOEKOMSTMUZIEK PETER LANSSENS

14 augustus 2018

02u37 2 Kortrijk Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil een Kortrijkse Ramblas in de straten tussen de Grote Markt en het Casinoplein. Een groene en autoluwe wandelboulevard. Volgens de burgemeester geen grootspraak. "Maar wel pas voor 2024." Dus eerst maar die verkiezingen afwachten.

Huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) van de lijst Team Burgemeester wil een Kortrijkse 'Ramblas' in de straten tussen Grote Markt en Casinoplein. De Ramblas is een bekende wandelboulevard in het centrum van Barcelona. Handelaars steunen zijn voorstel. Van Quickenborne lanceerde het idee voor een Kortrijkse Ramblas in zakenkrant De Tijd. Geen grootspraak, zoals sommige mensen denken, want het is de burgemeester menens.





"Maak van de straten tussen de Grote Markt en het Casinoplein een groene en autoluwe boulevard met veel plaats voor fietsers en voetgangers en met veel winkeltjes en horeca", zegt hij. "Het is er vandaag een brede weg voor auto's, wat niet goed is. Waarom daar? Dat spreekt voor zich. Je hebt er al enkele hippe zaken zoals cocktailbar Sprezza, eetbar Nude, bistro 't Fonduetje en boekenhuis Theoria. En later komt tegenover Sprezza ook speciaalzaak-traiteur met Italiaanse gerechten Petruzzi. Er is dus nu al veel potentieel."





Weide

"En er zijn trouwens nog andere pluspunten. Zo zijn er plannen om het Casinoplein te herinrichten als theaterplein en om verderop van het Conservatoriumplein een muziekplein te maken. Daar komt trouwens ook al een groene boulevard naar het stadsdeel Weide, waar nu nog de kluifrotonde Appel is. Mensen zullen zo ook veel makkelijker de weg vinden van de Grote Markt naar Weide. Een Kortrijkse Ramblas is wel niet voor meteen. De werken voor de nieuwe stationsbuurt moeten eerst opschieten, met bijvoorbeeld de komst van de nieuwe parking onder het Conservatoriumplein. Voor 2024 zou al heel mooi zijn."





Leveranciers

De reacties in de bewuste buurt - de Grote Markt wordt met het Casinoplein verbonden via de Graanmarkt, Waterpoort en Palfijnstraat - zijn positief. Er is enthousiasme. "Zijn idee voor een Kortrijkse Ramblas is niet overdreven, het is zeker het bekijken waard", zegt Kenjiro Gevers (20),mede-uitbater van volkscafé Broeltorens. "Meer horeca? Geen probleem. We zouden elkaar niet beconcurreren, maar elkaar versterken. Maak die boulevard wel niet helemaal autovrij. Zo moeten de leveranciers de winkels en horecazaken nog kunnen bedienen. Ik vraag me ook af wat er dan met de bussen van De Lijn moet gebeuren, die hier passeren", aldus Gevers.





Ook Kurt Debeuf (40) van kapsalon Hair Fusion ziet het idee wel zitten. "Het is hier een beetje te rustig nu, wat meer sfeer in de straat is welkom", zegt de kapper. "De buurt zou hier opleven. Autoluw maken? De mensen passen zich snel aan hoor. Zo zijn er zeker voldoende ondergrondse parkings in de buurt met binnen enkele jaren ook de nieuwe parkeerhaven onder het Conservatoriumplein."