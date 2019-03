Van Quickenborne voor het eerst in zes jaar niet in gemeenteraad: “Mag een zieke nog op wat begrip rekenen?” Peter Lanssens

12 maart 2019

12u09 0 Kortrijk Heisa in de gemeenteraad van Kortrijk maandagavond. Het bestuursakkoord ‘Kortrijk - beste stad van Vlaanderen’ werd goedgekeurd, maar wel zonder een zieke Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester), tot onvrede van oppositiepartijen Groen, CD&V 4.0 en Vlaams Belang.

Het voorstel van de oppositie om het debat over het bestuursakkoord uit te stellen tot de volgende gemeenteraad werd afgeketst door meerderheidspartijen Team Burgemeester, sp.a en N-VA. “Ik moest het schepencollege maandagmiddag al vroegtijdig verlaten omdat ik misselijk was”, reageert burgemeester Van Quickenborne. “Wegens maag- en darmklachten. Mag een zieke op wat begrip rekenen? Ik ben ook maar een mens. Het was trouwens de eerste keer in zes jaar dat ik afwezig was op een gemeenteraad, en dan nog omwille van ziekte. Ik ben ondertussen al opnieuw aan de slag”, aldus Van Quickenborne. Fractieleider van Groen David Wemel blijft er niettemin bij dat het niet verstandig is om een bestuursakkoord voor de komende zes jaar in Kortrijk goed te laten keuren terwijl geen enkel raadslid de burgemeester daarover rechtstreeks een vraag kan stellen.