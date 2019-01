Van Quickenborne trekt federale lijst, maar: “Ik blijf zes jaar burgemeester” Peter Lanssens

24 januari 2019

Open Vld maakte deze namiddag de lijsttrekkers bekend voor de verkiezingen op zondag 26 mei. Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, trekt de Kamerlijst in West-Vlaanderen. Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, trekt de Vlaamse lijst in onze provincie. Van Quickenborne, die federaal als boegbeeld uitgespeeld wordt omdat hij in Kortrijk een uitstekende score haalde met de recente gemeenteraadsverkiezingen, herhaalt nog eens dat hij niet de intentie heeft om federaal minister te worden. Hij bevestigt dat hij bij zijn belofte blijft om opnieuw zes jaar burgemeester van Kortrijk te zijn, tot en met 2024. Hij hoopt wel als federaal parlementslid verkozen worden, zodat hij zijn parlementair werk kan verderzetten en in Brussel de nodige contacten kan behouden, wat in het belang van Kortrijk kan zijn. Van Quickenborne was ook in 2014 lijsttrekker voor Open Vld. Hij haalde toen 38.896 voorkeurstemmen.