Van Quickenborne legt eed af, dochter Bo gaat met aandacht lopen Peter Lanssens

31 december 2018

14u19 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne legde op de laatste dag van 2018 officieel de eed af als burgemeester van Kortrijk, bij provinciegouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Dochter Bo (2) ging - andermaal - met de aandacht lopen.

Zo keek de schattige peuter toe hoe haar papa zijn handtekening op de burgemeestersakte zette, terwijl ze smulde van een lekker koekje. Bo stal eerder ook al de show op verkiezingsdag 14 oktober, toen ze met haar favorietje popje in een roze kinderwagentje mee het stemlokaal binnen stapte, in evenementenhal Depart op het stadsdeel Weide in Kortrijk. Ook de zwangere echtgenote van de burgemeester, Anouk Sabbe (36) en Vincent Van Quickenborne (45) verwachten op 2 april 2019 hun tweede kindje, was van de partij tijdens de eedaflegging.

Burgervader tot eind 2024

Vincent Van Quickenborne volgt zichzelf op. Hij is sinds 2013 burgervader van Kortrijk, nadat hij christendemocraat Stefaan De Clerck schaakmat zette door met Open Vld in zee te gaan met sp.a en N-VA. Hij vormde in april 2018 de Kortrijkse Open Vld-afdeling tot Team Burgemeester om. Team Burgemeester haalde tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober een klinkende overwinning met ruim 31 procent van de stemmen. Van Quickenborne blijft tot eind 2024 burgemeester: in een coalitie van Team Burgemeester met sp.a en N-VA.