Van Quickenborne haalt uit: “Rally 6 uren van Kortrijk? Geen breekpunt voor Groen” Peter Lanssens

02 april 2019

07u42 4 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) onderbrak maandagavond even zijn vaderschapsverlof - hij is recent voor de tweede keer papa geworden, van zoon Scott – om naar de gemeenteraad te trekken. Waar Groen voorstelde om vanaf 2020 de rally 6 uren van Kortrijk te verbieden in Kortrijk, wegens te vervuilend. Van Quickenborne zette Groen-raadslid David Wemel in zijn hemd.

“Ik heb het na de gemeenteraadsverkiezingen met David twee keer over de rally gehad”, stelde Vincent Van Quickenborne (Groen maakte even kans om mee deel uit te maken van het nieuwe stadsbestuur, ten koste van N-VA, red.). “David zei geen breekpunt van de rally te maken, mocht Groen tot de nieuwe coalitie kunnen toetreden”, aldus Van Quickenborne. “Ik geef niet prijs wat er toen tussen twee volwassen mensen is gezegd, in het kader van een mogelijke samenwerking. Maar het kan niet dat u nu blootlegt, wat daar in beslotenheid is gezegd. U hield mensen aan het lijntje”, reageerde David Wemel beduusd.

Vlaams Belang steunt rally

Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch benadrukte de rally in Kortrijk te steunen. Maar vroeg om consequent te zijn, ‘aangezien liberale burgemeesters de sport wel afbreken in Zwevegem en Ieper’. CD&V 4.0 onthield zich over de kwestie, met uitzondering van raadslid Alain Cnudde, die zei Groen te steunen. Groen stemde voor. De meerderheid van Team Burgemeester, N-VA en sp.a stemde tegen, waardoor er dus geen verbod komt op de rally 6 uren van Kortrijk.

0,007 procent

Nog even herhalen wat de aanleiding van het voorstel tot een verbod was: de organisatoren van Autostal Groeninghe plantten op zaterdag 16 februari een ‘rallybos’ met 884 bomen aan, nabij Bellegembos. Eens die bomen volgroeid zijn, nemen ze tot 3 ton CO2 per jaar op. Er komen nog aanplantingen de komende jaren, om jaarlijks uiteindelijk één editie van de rally 6 uren van Kortrijk, goed voor een uitstoot van 30 ton CO2, te compenseren. Volgens Groen en natuurbewegingen is de aanplant van het ‘rallybos’ een doekje voor het bloeden en is de impact van de rally op het milieu veel groter. Van Quickenborne vraagt de rally in een juist perspectief te plaatsen, want er wordt nu in Groot-Kortrijk per jaar zo’n 450.000 ton CO2 uitgestoten. “De rally is dus goed voor 0,007 procent van die uitstoot”, aldus de burgemeester.