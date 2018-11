Vakantiewoning in pand uit 1880 14 november 2018

02u23 0

Philippe Callu (67) en zijn echtgenote Christianne Deryckere (62) uit Kuurne hebben een historisch pand langs de Groeningekaai in Kortrijk omgebouwd als vakantiewoning. 'The Blue House on the Water' kan 6 gasten huisvesten. "We speelden al enkele jaren met het idee om een vakantieverblijf te openen voor toeristen, en besloten een tijdje geleden om er echt werk van te maken", zegt Philippe. "Kortrijk bleek een ideaal alternatief: in enkele minuten tijd zijn we ter plaatse, én in Kortrijk zijn er nog niet veel dergelijke vakantiewoningen op de markt. Nochtans is Kortrijk dankzij zijn centrale ligging en de toeristische bezienswaardigheden in de stad en in de omgeving, terecht in trek bij toeristen. Recent hadden we bijvoorbeeld al een groep Oekraïners die naar de Interieurbeurs kwamen."





Een B&B starten, was ook een mogelijkheid geweest. "Maar we staan niet te trappelen om elke morgen aan het fornuis te staan om een ontbijt tevoorschijn te toveren. Ik volg een kookcurcus aan Spermalie, en wil op termijn ook wel eens koken voor onze gasten 's middags en 's avonds, en ook voor een praatje en een passend onthaal staan we altijd paraat." Er valt alvast heel wat te vertellen over het pand zelf. "Het gebouw dateert uit 1880, en het werd destijds gebruikt als magazijn waar hout en kolen opgeslagen werden tot ze via het kanaal en de Leie en Schelde vervoerd zouden worden." (JME/PHM)