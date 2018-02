Vader ontdekt lichaam van vermoorde zoon (40) 03 februari 2018

03u14 0 Kortrijk In zijn woning op Walle is gisterenvoormiddag het stoffelijk overschot aangetroffen van Pascal Bauwens (40). Het was zijn vader, die naast hem woont, die de gruwelijke ontdekking deed. "Mijn zoon was wie hij was, maar dit heeft hij niet verdiend", zegt de man. Het gerecht zoekt naar de dader(s).

Het moet rond 10.30 uur zijn geweest dat de vader van Pascal Bauwens gisteren alarm sloeg bij de hulpdiensten. De man woont samen met zijn echtgenote in een rijhuis op Walle, vlak naast de woning van hun zoon.





Een ziekenwagen en een MUG-team snelden nog ter plaatse maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. Pascal Bauwens was al enkele uren overleden, vermoedelijk ergens in de nacht van donderdag op vrijdag. De man zou onder meer zware hoofdwonden hebben opgelopen. Vrij snel was duidelijk dat het slachtoffer met geweld werd omgebracht. Terwijl de speurders en het technisch labo ter plaatse hun werk deden, werden de ouders van Bauwens opgevangen door de dienst slachtofferzorg van de politie. Het koppel was helemaal van de kaart. In de omgeving valt te horen dat hun zoon op het slechte pad was geraakt. Bauwens was al lange tijd verslaafd aan drugs, maar schrok er ook niet voor terug om te dealen. Hepatitis maakte het hem onmogelijk om nog te werken. Daardoor raakte hij in geldnood. Om dat op te lossen, begon hij drugs te verhandelen en raakte hij ook zelf verslaafd. Het leverde hem een aantal veroordelingen op met steeds zwaardere straffen.





Zo kreeg hij in 2016 twintig maanden cel, in 2017 kwam daar nog eens een jaar effectief bij. Zijn ouders deden werkelijk alles om hem weer op het rechte pad te krijgen, maar steeds herviel Pascal Bauwens in z'n kwalijke gewoontes. Toch komt z'n overlijden als een complete verrassing. "Onze zoon heeft fouten gemaakt, maar verdient niet wat er nu is gebeurd", zegt zijn vader. "We hopen dat het gerecht snel kan achterhalen wie verantwoordelijk is voor zijn dood." Pascal Bauwens laat drie kinderen achter. (VHS)