Vader en zoon stunten met WK-bestelwagen 15 juni 2018

02u53 2 Kortrijk Misschien zag je hem al rijden, de WK-bestelwagen van vader en zoon Bart (52) en Thomas Dobbelaere (25) uit Bellegem. Ze bedekten hun Nissan Trade met zelfklevende folie, in de kleuren zwart-geel-rood.

Je ziet op de bestelwagen ook het drietand-logo van de Rode Duivels. Zelfs duivelsoren ontbreken niet. En de spiegels zijn rood. "We hebben er vier dagen werk aan gehad, het kostte alles samen zo'n 400 euro", zeggen vader en zoon. "We zijn voetballiefhebbers en vinden dat het WK wat meer mag leven, vandaar onze stunt. We vermoeden dat de meeste mensen pas komende maandag zullen wakker schieten, met de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Panama. De reacties op onze bestelwagen zijn fantastisch. Er zijn veel automobilisten die met hun grootlichten flitsen of toeteren als ze ons zien, voetgangers en fietsers zwaaien naar ons en er worden ook voortdurend foto's van onze bestelwagen genomen. We volgen de WK-matchen van de Rode Duivels straks in Kaffee Tende in de Otegemstraat in Zwevegem, waar er buiten onder een grote Belgische vlag een parkeerplaats voorbehouden is voor onze unieke bestelwagen. We gaan het WK winnen, het moet eens lukken voor de Rode Duivels. Wij nemen op maandag 16 juli (de dag na de finale van het WK, nvdr.) alvast verlof", lachen ze. "Wat er dan zal gebeuren? Ik denk dat we dan een hele week dronken van euforie zullen zijn. En als we echt wereldkampioen zijn, blijven we gewoon met onze WK-bestelwagen rondrijden. Dan gaat de folie er niet meer af, nooit meer!" (LPS)