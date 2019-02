Vader (46) riskeert 10 maanden cel voor jarenlang terroriseren gezin Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

16u17 0 Kortrijk Een 46-jarige man uit Antwerpen riskeert een gevangenisstraf van tien maanden omdat zijn vrouw en twee dochters jarenlang zou geslagen hebben in hun woning in Kortrijk. Ondertussen is de man gescheiden van zijn vrouw en woont hij in Antwerpen.

De man van Kosovaarse afkomst kwam tientallen jaren geleden al naar België toen zijn jongste dochter amper drie weken oud was. Zijn vrouw en twee dochters kwamen in 2013 ook naar België. “Sindsdien ondergingen zijn vrouw en de twee dochters regelmatig zware slagen en was hij altijd erg agressief”, zegt het openbaar ministerie. Het gezin werd door die situatie al door het gerecht opgevolgd. Beide dochters werden ook al eens geplaatst om hen te beschermen, maar ook toen bleef hun vader hen belagen en bedreigen. “Op acht september 2017 kwam het geweld tot een hoogtepunt. Eén van de dochters belde de politie die enkel luid geschreeuw door de hoorn hoorde. Bij aankomst van de politie bleek de moeder een bloedneus te hebben en verklaarden de dochters dat hun vader hen al jarenlangs laat, af en toe met een stok.” De vader ontkent alle feiten. “Ik heb schizofrenie en ben ziek”, verdedigde de man. “Sinds 2017 ben ik gescheiden met mijn vrouw. Omdat zij nu dreigt haar verblijfsvergunningen te verliezen willen ze mij veroordeeld zien. Dat zou betekenen dat ze haar verblijfspapieren niet kan verliezen. Ik heb hen nooit geslagen.” De jongste dochter die als enige de confrontatie met haar vader aandurfde, hoorde het pleidooi van haar vader en zijn advocaat met verbaasde ogen aan. “Het is bijna lachwekkend wat hij hier durft te beweren”, zei ze emotioneel. “Het is jammer dat er zo’n mensen bestaan.” Ook het parket was niet te spreken over de beweringen van de man. “De klachten dateren al van voor de echtscheiding, dit soort complottheorieën spuien is een teken van een groot gebrek aan respect voor de slachtoffers.” Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 300 euro. Vonnis op vier maart.