V-Tex krijgt buurtpark 14 november 2018

02u21 0 Kortrijk De komst van een buurtpark op de V-Tex-site, het was een onderwerp tijdens de kiescampagne. Zowel N-VA, sp.a, Team Burgemeester als Groen steunen het.

En het komt er, zo bleek maandagavond op de gemeenteraad, na een vraag van Groen-raadslid David Wemel. Er is met DENC!-studio uit Gent een in duurzaam bouwen gespecialiseerd studiebureau aangesteld om het allemaal uit te tekenen.





"Het studiewerk wordt betaald door projectontwikkelaar Matexi", zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). "We gaan voor een door omwonenden beheerd buurtpark, de herbestemming van het centraal industrieel gebouw en de afwerking van het bouwblok, aan de rand van de site. Hoe dat allemaal concreet wordt, zal uit de oefening moeten blijken", aldus Maddens. (LPS)