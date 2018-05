USB's en hoofdtelefoon dj Fred Hush uit auto gestolen 31 mei 2018

02u50 0 Kortrijk De Kortrijkse dj Fred Hush werd afgelopen maandag het slachtoffer van een auto-inbraak vlak aan zijn woning in de Groeningestraat in Kortrijk.

"We kwamen net terug van Ibiza en gingen boodschappen doen", vertelt de dj. "Toen we zo'n 20 minuten later terug waren, was er ingebroken in de auto. Ze hebben enkele USB's met al mijn muziek op, een hoofdtelefoon en ander materiaal mee. Ook gouden oorringen en een horloge van mijn partner waren verdwenen. Zelfs een Leo en een fles water hebben ze meegenomen." De deejay was al eerder het slachtoffer van een diefstal. "Hoeveel keer? Dat kan ik zelfs niet zeggen", zegt Fred. "Net daarom, maak ik me er niet meer druk om. Maar vervelend is het wel natuurlijk. Ik ben enorm veel muziek kwijt en mag opnieuw beginnen met alles in mapjes te steken. Blijkbaar weten ze dat ik dj ben en gaan ze er meteen vanuit dat er duur materiaal in mijn auto ligt." Fred plaatse een oproep op Facebook om getuigen te vinden. "Alle tips blijven welkom." (AHK/LPS)