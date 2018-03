Unizo zoekt voorzitters 17 maart 2018

02u26 0 Kortrijk Afgelopen donderdag raakte bekend dat Dirk Dupont (64) uit Bellegem, van Dupont's Kookboetiek op 't Hoge, de lijsttrekker wordt van de nieuwe politieke partij Kortrijk Vooruit.

Nu Dupont ambities heeft om verkozen te worden met de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, stopt hij als Unizo-voorzitter in Kortrijk. "Want onze ondernemersorganisatie streeft politieke neutraliteit na", zegt Mattijs Baekelant, regioverantwoordelijke Zuid-West-Vlaanderen.





Dirk Dupont dient op de eerstkomende Unizo-vergadering op dinsdag 20 maart zijn ontslag in. Dupont stopt ook als voorzitter van de Unizo regioraad Zuid-West-Vlaanderen. Hij blijft wel actief als bestuurslid van Unizo in Kortrijk, wat de ondernemersorganisatie wel toelaat. Unizo start volgende week de zoektocht naar nieuwe voorzitters voor Unizo in Kortrijk en de regioraad. "Ik dank Unizo voor de vriendschap en de steun", zegt Dupont.





(LPS)