UNIZO kiest voor illustratiebedrijf Het Graafschap als West-Vlaamse Starter van het Jaar Maxime Petit

15 februari 2019

11u19 0 Kortrijk Wouter Schoutteten (32) uit Sint-Eloois-Winkel kreeg de titel van UNIZO West-Vlaanderen dankzij zijn creatieve vorm van ondernemen met zijn Kortrijks illustratiebedrijf Het Graafschap.

De vroegere Wevelgemnaar maakt unieke illustraties voor grafici, marketeers, communicatiemakers en andere professionals en heeft nog maar sinds oktober 2018 zijn atelier in de Groeningestraat in Kortijk. “Een toplocatie”, zegt hij er meteen bij. “Dit gebouw fungeerde vroeger als rusthuis en nu verhuurt de stad het aan verschillende beginnende creatievelingen tegen een zacht prijsje. Het zorgt voor een leuke synergie tussen de ondernemers. Normaal zouden we hier twee tot drie jaar kunnen blijven maar uiteraard hoop ik dat de termijn verlengd kan worden.”

Tekenen in ‘opdracht van’ is dus de hoofdactiviteit van Wouter, maar daarnaast kan je hem ook aan het werk zien als live-tekenaar tijdens vertelvoorstellingen en organiseert hij groepsworkshops in zijn zeefdrukatelier ‘De Tafel van Zeven’.

Wouter maakte indruk met zijn onderneming en werd daarmee beloond tot Starter van het Jaar in West-Vlaanderen. Hij strijkt een cheque op van 500 euro en Het Graafschap stoot als West-Vlaamse laureaat door naar de nationale verkiezing. Op 21 februari wordt die nationale winnaar bekendgemaakt. “Uiteraard hoop ik op de trofee maar ik ben ook al tevreden dat ik in de provincie erkenning krijg voor mijn werk”, blijft Wouter bescheiden. “Als illustrator werk je meestal alleen en dan is het niet altijd simpel om te weten of je goed bezig bent. Soms zit je zodanig diep in een idee genesteld dat je niet meer beseft of het voor de buitenwereld ook nog oké is. Opdrachten waarbij ik mijn stijl mag ontwikkelen doe ik het liefst. Hoe meer vrijheid je krijgt, hoe plezanter. En meestal levert dat ook het beste resultaat op.”

Juryvoorzitter Andreas Verledens verklaart de keuze voor Het Graafschap als West-Vlaamse Starter van het Jaar: “Wouter biedt een creatieve oplossing voor de alom aanwezige drang bij bedrijven en organisaties om steeds ‘anders’ of ‘vernieuwend’ uit de hoek te komen. Zijn businessplan zit goed in elkaar en hij beschikt over potentieel om te blijven groeien. Zijn expertise, enthousiasme en creativiteit zal hopelijk veel kandidaat-starters aanzetten om de stap te zetten naar het ondernemerschap”, aldus Andreas. “Met deze wedstrijd wil UNIZO aandacht vragen voor het economisch belang van sterke en ambitieuze starters. De winnaars vervullen ook een ambassadeursrol waarmee ze andere beginnende ondernemers kunnen inspireren.”