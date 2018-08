Underage is Tomorrowland voor tieners 31 augustus 2018

02u36 0 Kortrijk Jeugdcentrum Tranzit op het stadsdeel Kortrijk Weide vormt op zaterdag 1 september het decor voor het nieuwe festival Underage.

Op het 'Tomorrowland voor tieners' zijn enkel 10- tot 16-jarigen welkom. Trekker van Underage is de Kortrijkse dj Richie Haley (14), die de Kunstbende won en al op heel wat podia stond zoals Student Welcome en Tomorrowland Neighbours Welcome. Hij haalt grote namen naar Underage zoals Ghost Rockers, een reeks Tomorrowland dj's met Licious, Dimaro, Makasi en Xzyro en jonge talenten Divs en Sweetness Jack. Ideaal voor tieners die net voor de start van het nieuwe schooljaar nog eens stevig uit de bol willen gaan. Drugs, alcohol en sigaretten zijn verboden. Tieners betalen 5 euro voor Underage, van 17.30 uur tot middernacht. Ook kinderen vanaf 4 jaar zijn op zaterdag trouwens welkom op Weide. Niet om naar Underage te gaan, maar wel om zich vanaf 14 uur uit te leven in speelparadijs Playday met circustechnieken, virtuele spelletjes, speelconstructies 'den draad', een goochelshow, gekke kapsels en nog veel meer. En van 15 tot 16 uur is er een 'Party-Fun Kidz Show'. Kinderen die naar Playday en ook het optreden van Ghost Rockers willen, betalen 7 euro. Een volwassene betaalt 5 euro. Kleuters en kinderen tot 8 jaar moeten begeleid zijn. Inschrijven voor Underage: www.kortrijk.be/webshop of www.underage.be.





(LPS)