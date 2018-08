Uitzendkantoor zoekt uitbaters zonder cv 10 augustus 2018

Uitzendkantoor Staffing zoekt een straf duo om een nieuw kantoor in Kortrijk te runnen. Wie interesse heeft, legt géén cv voor. Ook opleiding en vroegere professionele ervaringen komen niet aan bod. "Win je kantoor is een testproject", zegt CEO Wim Van Cauter. "Een gemotiveerde starter met goede vaardigheden garandeert vaak betere resultaten dan een ervaren medewerker zonder gedrevenheid en leervermogen. Weg dus met cv's. De oude manier van rekruteren moet overboord. Dat gaan we bewijzen met deze jobwedstrijd." Geïnteresseerden kunnen tot eind september inschrijven. De finale met praktische opdrachten is begin oktober voorzien. Wie als duo inschrijft, moet vooraf wel uitvechten wie de rol van officemanager en wie de rol van consulent opneemt. Meer info staat op www.staffing.works/win-je-kantoor of via Facebook, LinkedIn en Instagram. (LPS)