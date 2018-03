Uitstel voor bouw Kalkovenbrug 20 maart 2018

02u31 1

De Kalkovenbrug over de Leie wordt niet eind 2018, maar pas in de loop van 2020 vernieuwd in samenspraak met De Vlaamse Waterweg. De nieuwe houten fiets- en voetgangersbrug komt wat dichter bij de Broeltorens, zodat de Kleine Leiestraat via de brug nog beter op het pad naar de Broelparking aansluit. Er zijn plannen voor een houten brug die tegelijk dienst doet als een soort platform met zitbanken. Door de brug op te schuiven kan de al bestaande kleine jachthaven naast het Guido Gezellepad een stuk groter worden en wordt het Gezellepad zelf heraangelegd. (LPS)