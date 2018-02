Uitslaande brand vernielt twee garages 01 februari 2018

02u41 0 Kortrijk In de Antoon Van Vlienderbekestraat in Aalbeke werden in de nacht van dinsdag op woensdag twee garages die tussen twee woningen staan, volledig vernield door een uitslaande brand. Het waren buurtbewoners die de hulpdiensten verwittigden, omdat de hele wijk onder de rook zat.

Omstreeks twee uur 's nachts brak brand uit in een garage langs de Antoon van Vlienderbekestraat.





"Buurtbewoners verwittigden ons dat hun hele wijk onder een dikke rooklaag zat", vertelt Thomas Tomme van de hulpverleningszone Fluvia. "Na een beetje zoeken werd het duidelijk dat twee garages in lichterlaaie stonden."





Bestelwagen gered

De brandweer ging het vuur te lijf, maar kon niet verhinderen dat beide garages, die bestaan uit één gebouw maar twee woningen van een garage voorziet, volledig uitbrandde. "Ik lag rustig te slapen tot buren ons wakker maakten door op onze muren en ramen te kloppen", vertelt een eigenaar. "Toen we buiten kwamen, stond onze garage al volledig in lichterlaaie. Ik heb mijn bestelwagen, die vlak voor de garage stond, kunnen verzetten. Al is de achterkant wel voor een stuk gesmolten. Ik gebruikte die garage ook als atelier. Ik maakte daar bijvoorbeeld bloempotten in. Het was de bedoeling om in de toekomst het achterste deel in te richten voor onze gehandicapte dochter, dat gaat nu niet meer door. Gelukkig zijn de vlammen niet overgeslagen naar ons huis, dat zou veel erger geweest zijn. De rolluiken zijn wel gesmolten en enkele ramen zijn gesprongen door de hitte, maar we hebben geen brandschade binnen."





Door de vlammen raakte ook het tuinhuis van één van de woningen beschadigd. (AHK)