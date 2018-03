Uitbaters Nuba-R riskeren 28.800 euro boete 27 maart 2018

03u05 0 Kortrijk De zaakvoerders van het populaire café 56 in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk riskeren een boete van 28.800 euro wegens zwartwerk.

Dieter D. (30) en Gilles V. (26) moesten zich gisterenmorgen verantwoorden op de rechtbank. Het duo stelde in de pop-upzomerbar Nuba-R verschillende mensen in het zwart tewerk. De zaakvoerders betaalden uiteindelijk een boete van 3.031 euro voor hun regularisatie. Maar op 26 oktober vorig jaar stelde een controleur vast dat een dame in café 56, hun andere zaak, aan het poetsen was zonder arbeidsovereenkomst. "Zij kwam proberen en zou indien alles goed verliep een contract krijgen", pleitte hun advocaat, die de opschorting van straf vraagt. "Nuba-R was een groot succes. Loyale arbeidskrachten sprongen af en toe bij tijdens piekmomenten." De twee zaakvoerders excuseerden zich gisteren. "We zien in dat we fout waren. Maar die enorme boete zou voor ons de doodsteek betekenen", zeiden de jonge café-uitbaters. "Graag willen we volgende zomer alweer uitpakken met enkele zaken." Vonnis op 28 mei.





(AHK)