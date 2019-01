Uitbater van Pizza Pronto stelt opnieuw personeel in het zwart tewerk en krijgt 8 maanden cel Siebe De Voogt

16 januari 2019

10u09 0 Kortrijk De uitbater van Pizza Pronto in Kortrijk heeft in de Brugse rechtbank 8 maanden gekregen voor zwartwerk. A.A. (51) stelde drie werknemers tewerk, maar gaf hen niet aan.

De vijftiger is geen onbekende voor het gerecht en werd op 22 mei 2017 nog veroordeeld voor dezelfde feiten. “De rechtbank legde hem een geldboete op, maar daar is op vandaag nog niets van betaald”, aldus de arbeidsauditeur. Kort voor zijn veroordeling, op 6 mei, voerde de sociale inspectie nog een controle uit in de pizzeria. Drie werknemers bleken niet aangemeld te zijn in het dimona-systeem van de RSZ. “Eén van hen probeerde nog weg te lopen, maar werd door de politie herkend op camerabeelden.” Het arbeidsauditoraat stelde A.A. een minnelijke schikking voor, maar die betaalde de man niet. Ook op z’n proces kwam hij niet opdagen. Z’n pizzeria ging intussen failliet.