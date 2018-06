Uitbater 't Eiland uit Vooruit 15 juni 2018

Dirk Coopman (55), uitbater van brasserie 't Eiland in de Kapucijnenstraat, stapt uit de burgerpartij Vooruit en neemt niet aan de verkiezingen deel. Dat besliste Coopman na een onderhoud met voorzitter en lijstduwer Geo Verstichel (65). Aanleiding is een rechtszaak voor misbruik van vertrouwen. In 't Eiland vond in 2016 een kunstveiling plaats met werk van personen met een beperking De Beelderij uit Lichtervelde. De opbrengst van 3.221 euro zou naar de vzw Tordale uit Torhout gaan. Maar Coopman hield ruim 2.500 euro en betaalde er eigen schulden mee af. Ondertussen betaalde Coopman wél het geld terug. Hij riskeert een celstraf van een maand en een boete. Vooruit nam eerder ook al afscheid van Jamal Qnioun (37), die op Facebook een solidariteitsactie startte voor Rahman Supermarket in de Zwevegemsestraat, sinds begin mei op bevel van de burgemeester vier maanden dicht, vooral voor illegale tewerkstelling. Qnioun vindt de sluiting onterecht. Vooruit volgt hem niet. De burgerpartij is op zoek naar vervangers voor Coopman en Qnioun. (LPS)