Uitbaatster Spullenwinkel gewond na schermutseling 18 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk Bij een discussie over de aankoop van een tweedehands televisietoestel is gisternamiddag de uitbaatster van tweedehandszaak Spullenwinkel in Kortrijk gewond geraakt.

Janick Van Hyfte (47) werd geduwd en kreeg klappen. Ze moest naar het ziekenhuis gebracht worden. "Er was een discussie met twee vrouwen van Afrikaanse origine over een televisietoestel", vertelt echtgenoot Patrick Devoddere.





"Plots werden ze agressief. Wellicht voelde Janick nattigheid, want ze belde mij en mijn zoon Tim op. Toen Tim arriveerde, daagden plots wel tien Afrikanen op. Ze sloegen niet alleen Janick, maar ook Tim kreeg klappen. Ze trokken hem zelfs de kleren van het lijf." De klanten koelden bij het verlaten van de winkel ook nog hun woede op enkele vazen, die ze naar Tim en Janick gooiden. "Zelfs toen de politie hier al was, stormde plots nog iemand binnen om Tim aan te vallen", aldus nog Patrick. "Die agressieveling kon gelukkig opgepakt worden. We moeten toch geen schrik hebben om in onze eigen winkel te staan?", zegt hij verontwaardigd.





(LSI)