Uil gered uit hachelijke positie 24 februari 2018

Op de Meidoorn in Heule, op een verkaveling dichtbij de Izegem-sestraat, heeft de brandweer gisterenmorgen een uitgeputte uil gered. "Het dier was maandag ontsnapt, allicht nadat het werd opgeschrikt door iets of iemand", weet sergeant Fanny Decock van de brandweerpost Kuurne, die samen met haar collega Bart Demeester het dier kon bevrijden. "De uil was verstrikt geraakt in een lederen touwtje dat rond een poot was bevestigd. Hij hing ondersteboven in de boom en was uitgeput. Toch reageerde hij behoorlijk energiek toen we hem bevrijdden uit z'n hachelijke situatie." Het dier is intussen weer bij de eigenaars waar het in alle rust kan bekomen. De uil stelt het, alle omstandigheden in acht genomen, goed. (VHS)