UGent bouwt onderzoekscentrum rond voeding 10 februari 2018

De universiteit Gent investeert met steun van de Vlaamse overheid 7,5 miljoen euro in de bouw van VEG-i-TEC.





Het nieuwe onderzoekscentrum rond het verwerken van groenten en aardappelen komt op de site van Houtimport Lagae in de Graaf Karel de Goedelaan. Het houtbedrijf verhuist eind februari naar Moeskroen. VEG-i-TEC wordt een soort minifabriek, waarbij samen met bedrijven uit de agro- en voedingsindustrie voedingsprocessen opgewaardeerd worden, zoals nieuwe technieken om groenten beter te wassen en te verpakken. Onze provincie heeft de wereldtop in huis, wat de voedingsindustrie betreft. UGent wil er met het hypermoderne expertisecentrum voor zorgen dat onze provincie aan de top blijft.





VEG-i-TEC omvat ook Cleantech, waarin op nieuwe watertechnologie gefocust wordt. De bouw van het onderzoekscentrum, er moeten nog een sloopvergunning voor enkele loodsen en een omgevingsvergunning verkregen worden, start wellicht in mei 2019.





Het is de bedoeling om VEG-i-TEC tegen augustus 2020 in gebruik te nemen. (LPS)