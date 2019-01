U verlangt al naar de zomer? Straks van één naar negen zomerspeelpleinen in Kortrijk Peter Lanssens

14 januari 2019

18u54 0 Kortrijk Het succesverhaal van het jaarlijkse, tijdelijke zomerspeelplein op de Grote Markt in Kortrijk smaakt naar meer. “Iedere deelgemeente krijgt nu zo’n zomers speelplein”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

De Kortrijkzanen zijn er nu al zes jaar vertrouwd mee, met het jaarlijks zomerspeelplein op de Grote Markt. “Een jongensdroom van mij, kinderen op de Grote Markt laten spelen in plaats van er auto’s te laten parkeren”, zegt Herrewyn. De meeste mensen loven het initiatief, want het zomerspeelplein zorgt voor extra beleving op het centrumplein. Het nieuwe stadsbestuur gaat nu nog een stap verder. “De deelgemeenten verdienen ook zo’n zomerspeelplein”, vindt Herrewyn. “In Heule wordt dat Heuleplaats, in Rollegem op het grasplein voor het OC, in Aalbeke op de plaats en in Kooigem op de plaats of de Dreupelhoek. De andere locaties liggen nog niet vast. Zo is in Marke het park Blommeghem wellicht een optie, in Bellegem het grasplein tussen de kerk en de plaats, in Sente mogelijk de uitbouw van het speelplein achter de kerk en in Bissegem de plaats of een stukje Rietput of aan OC De Troubadour.”

Logistieke uitdaging

Het wordt logistiek een hele uitdaging. “We werken nu samen met de vzw Jongerenatelier voor de bouw van de speeltuigen en we zijn daar tevreden over, maar we zullen nu ook andere interessante partners aanspreken”, zegt Herrewyn. “Wat dat kost? We leggen het budget nog vast. Wat ik wel al kan zeggen: het wordt een eenmalige investering in speeltuigen. Het is de bedoeling om er voldoende te hebben zodat we jaarlijks of elke paar jaar kunnen roteren tussen deelgemeenten. Dat brengt afwisseling. En zo’n speeltoestellen gaan zeker tien jaar mee. Ik wil in 2019 al zoveel mogelijk zomerspeelpleinen openen in de deelgemeenten. Want er is heel zeker vraag naar. Zo namen kinderen tijdens de werken voor een nieuwe Heuleplaats en ommliggende zelf al spontaan de straat in. En in Rollegem wenkt een samenwerking met het festival Lux.”