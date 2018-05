Twintigste Biënnale Stimulans 04 mei 2018

De Biënnale Stimulans is aan haar twintigste editie toe. Er schreven zich 53 deelnemers in voor deze wedstrijd voor jonge plastische kunstenaars. De jury selecteerde 28 jonge talenten met 48 werken. Ze duidde drie laureaten aan: M.R.Ecke (tekenkunst), Wannes Vanwijnsberghe (schilderkunst) en Sylvie De Meerleer (grafiek). De eervolle vermeldingen waren voor: Rien Coorevits (nieuwe media), Ann-Sophie Deproost (fotografie) en Merel Van de Casteele (beeldhouwkunst). De Prijs van de stad Kortrijk ging naar M.R.Ecke met haar werk 'Serie van zeven'. De geselecteerde werken zijn nog te zien tot 21 mei in de tentoonstelling Stimulans 18 in de Paardestallen, Korte Kapucijnenstraat in Kortrijk. Open van donderdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur en uitzonderlijk op Sinksenmaandag 21 mei. Info: www.stimulanskortrijk.be.





(AK)