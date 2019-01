Twintiger ontkent brandstichting eigen wagen LSI

15 januari 2019

13u35

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 25-jarige jongeman uit Kortrijk betwistte op de rechtbank in Kortrijk dat hij op 2 maart 2016 zijn eigen Citroën Saxo opzettelijk in brand stak. Na de brand probeerde hij de schuld in de schoenen van iemand anders te schuiven. Hij riskeert achttien maanden celstraf maar vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren.

Nick S. was zwaar verslaafd aan heroïne. In de nacht van 2 op 3 maart 2016 stal hij volgens het openbaar ministerie een nummerplaat, loste aan café Central in Desselgem (Waregem) enkele schoten met een alarmpistool en stak zijn eigen wagen in brand. Daags nadien diende hij bij de politie klacht in voor brandstichting van zijn wagen en probeerde de schuld in de schoenen van iemand die hij kende uit het drugsmilieu te schuiven. “Maar dat was gelogen”, gaf S. toe. “Ik liet een sigaret vallen in mijn wagen terwijl er benzine uit een bidon aan de passagierszijde was gemorst. Het was een ongeval, geen opzettelijke brandstichting”, aldus zijn advocaat. Hij vroeg de vrijspraak voor opzettelijke brandstichting. “Ik dacht toen, onder invloed van alcohol, medicatie en drugs, niet helder na”, aldus S. “Begin 2018 heb ik mijn leven volledig omgegooid. Ik werk en ben van de harddrugs af.” Vonnis op 19 februari.