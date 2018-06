Twintig auto's getakeld in centrum voor duatlon 18 juni 2018

02u30 1

Op het parcours van de dua- en triatlonwedstrijd werden gisterenvoormiddag in het centrum van Kortrijk twintig auto's getakeld. Een jong gezin uit de Vooruitgangstraat zag zelfs twee wagens weggesleept worden. "Wij wonen niet langs het parcours, maar een van onze auto's stond geparkeerd in de Toekomststraat, waar de wedstrijd wel passeerde. Volgens onze bewonerskaart kunnen we daar probleemloos parkeren, maar gisteren dus niet. We hadden de verbodsborden die er voor de gelegenheid werden gezet, niet gezien toen we ons daar zaterdagavond parkeerden. Het heeft ons 520 euro en een dure taxirit naar de takelfirma gekost en vermoedelijk volgt nog een boete voor foutparkeren."





Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas, bevestigt. "De overtreders krijgen een GAS-sanctie van 58 euro. Volgens onze diensten stonden er voldoende verbodsborden. Spijtig dat zoveel mensen die niet zien of er geen rekening mee houden. Ook voor ons zijn al die overtredingen vervelend. Ze vragen nogal wat werk en leggen een hypotheek op de gewone opdrachten van onze mensen tijdens zo'n evenement. Daarom plaatsen we gewoonlijk extra verbodsborden." (VHS)