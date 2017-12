Tweede moslimbegraafplaats 02u28 0

Kortrijk krijgt een tweede moslimbegraafplaats in Heule. 14 jaar geleden werd een eerste moslimbegraafplaats aangelegd in Marke. De 86 plaatsen die daar werden voorzien, zijn intussen ingenomen. "De eerste en tweede generatie moslims die hier zijn komen wonen, worden doorgaans nog begraven in hun land van herkomst, maar wie hier geboren is, kiest steeds vaker om hier te begraven worden", zegt schepen Bert Herrewyn (SP.A). "Er zijn op dit moment gemiddeld 10 moslims per jaar die in onze stad begraven worden. We konden de begraafplaats in Marke nog uitbreiden, maar sowieso hadden we binnen een aantal jaren toch weer naar een nieuwe oplossing moeten uitkijken." In samenspraak met de moslimgemeenschap werd gekozen voor een lap grond bij de begraafplaats in de Mellestraat in Heule, omdat dat de best bereikbare begraafplaats is. Daar wordt een oostelijk georiënteerd perceel aangelegd, waar zo'n 150 moslims begraven zullen kunnen worden. De totale kosten hiervoor bedragen 40.000 euro, en de werken daarvoor starten in de tweede helft van januari. (JME)