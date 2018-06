Twee WK-dorpen in hartje Kortrijk Peter Lanssens

07 juni 2018

20u00

Bron: eigen berichtgeving 9 Kortrijk Wie geen zin heeft om met 4.500 fans opeengepakt op het drukke Schouwburgplein de matchen van de Rode Duivels op een megascherm te volgen, heeft nu nóg een optie in het stadscentrum van Kortrijk. Philip Polfliet (27) en Gérald Pirlet (40) leiden in een parkomgeving op het terrein van De Blauwe Hoeve het Panna WK-dorp in goeie banen, waar op de koer een groot scherm komt.

Het Panna WK-dorp omvat verder een lounge terras, tent in nomadenstijl met zeteltjes en tafeltjes en een bar in twee verdiepingen waar dj's live optreden. Opmerkelijk wordt een Radja-corner in Cubaanse stijl, ingericht in een schuur. "Je kan er alles doen wat Radja Nainggolan ook af en toe doet, zoals het roken van een sigaar", knipoogt Philip Polfliet.

Het Panna WK-dorp toont alle wedstrijden van de Rode Duivels en ook de twee halve finales en de finale. Het kan per wedstrijd tot 500 bezoekers aan.

Het initiatief steunt goeie doelen. De toegang is gratis, maar er wordt per unieke bezoeker 1 euro gevraagd voor Vredeseilanden. En er zullen collectebussen rondgaan voor de organisaties Ubuntu en Vredeseilanden, die personen met een (mentale) beperking ondersteunen.