Twee WK-dorpen? Allebei vol huis!

02u51 1 Kortrijk Twee WK-dorpen in het centrum van Kortrijk is niét te veel van het goede. Zowel op het Schouwburgplein als aan De Blauwe Hoeve was het gisterennamiddag vol huis met respectievelijk zo'n 4.500 en 600 fans.

De massahysterie was het grootst op het WK-dorp op het Schouwburgplein. "We zitten op een mooi plein, werken met dj's van Café 56 in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat en hebben veel jeugd mee", stelde Kurt Goethals





van het WK-dorp op het Schouwburgplein. Dat zorgde voor een aardige drukte. Voor een intiemere sfeer en meer gezelligheid moest je in het kleinere Panna WK-dorp aan De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg zijn. Dat lokte meer gezinnen. "Kinderen kunnen hier rustig spelen. De vrouwen volgen op tv'tjes in de bar, terwijl de mannen alles op groot scherm zien", stelde mede-organisator Philip Polfliet. In beide WK-dorpen was er aan drank- en eetstandjes en animatie zoals dj's en vuur- en rookspuwers geen gebrek. De eerste match van de Rode Duivels was eveneens hét gespreksonderwerp op school. Het derde leerjaar van de Kuurnse Centrumschool dook iets dieper in de kleerkast en daar zat de gedrevenheid van meester Deef Vanquackebeke voor iets tussen. Hij versierde de klas én wist dankzij een filmpje met een leuk dansje via Studio Brussel een supporterspakket te scoren. "Een van de leerlingen zei eerst: 'meester, je overdrijft', maar vandaag had ze zélf een reusachtige pruik op. De leerlingen trekken elkaar mee in hun enthousiasme."





