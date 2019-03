Twee weken geleden brandde zwembad als een toorts, maar vandaag kon er al gezwommen worden Joyce Mesdag

09 maart 2019

15u37 0 Kortrijk Vandaag wagen de eerste mensen zich aan een duik in het gloednieuwe zwembad op Kortrijk Weide. Het sportbad kon bij de felle brand twee weken geleden gevrijwaard worden, en dat deel van het zwembad is sinds vandaag open.

Een klein technisch probleempje aan de kassa’s zorgde voor wat oponthoud, maar om 10.15 uur was het dan toch zover: de eerste zwemmers trokken hun eerste baantjes in het gloednieuwe zwembad op Kortrijk Weide. Dat het sportbad nog geen twee weken na de felle brand al kon open gaan, komt omdat dat deel van het zwembad vrij goed gespaard is gebleven bij de brand. Op het subtropische deel van het zwembad is het nog enkele weken wachten.

Lena Lemahieu uit Gullegem en Martine Blieck uit Heule waren bij de eerste zwemmers vandaag. Ze gaan meerdere keren per week zwemmen met vriendinnen. “Het is echt prachtig, heel mooi. Maar voor ons is die hogere kostprijs echt een domper. Wij gingen vroeger in het Magdalenabad zwemmen. Een abonnement kostte ons daar 75 euro. Nu zal het 250 euro kosten. Eén beurt kost 3,40 of 4,20 euro, afhankelijk of je van Kortrijk bent of niet, en dat vinden we toch wel veel om 45 minuten baantjes te zwemmen.”

Luc Vlieghe uit Heule kwam met zijn kleinzoon zwemmen. Hij vindt de kostprijs best oké. “Als je ziet wat je er allemaal voor krijgt, vind ik 3,40 euro niet te veel eigenlijk. Je kan je hier tenslotte een hele namiddag bezighouden. Maar ik begrijp wel dat mensen die enkel baantjes komen zwemmen het wel wat duur vinden.” Luc maakte er een erezaak van om erbij te zijn, op de eerste dag dat het zwembad open was. “Ik vond het echt verschrikkelijk toen ik hoorde dat er een brand had gewoed. Door te komen vandaag wil ik de mensen die het zwembad open houden een hart onder de riem steken. Ik ben zelf ook blij dat we zijn gekomen. Het is echt prachtig geworden en ik ben trots dat we dit in Kortrijk hebben kunnen realiseren.”

Redster Camille Hulard vervulde vandaag met een grote smile haar taak. “Ik ben jobstudent en zal hier vooral in het weekend en in de vakanties bijspringen. Ik vond het verschrikkelijk toen ik hoorde van de brand. Toen ze me een paar dagen geleden opbelden om te melden dat het dit weekend toch al zou opengaan en me vroegen of ik wilde werken vanaf dit weekend, sprong ik een gat in de lucht. Ik merk dat de mensen echt tevreden zijn met het zwembad, ik heb al veel positieve reacties gehoord.”

Timing

“Dit sportbad is er in eerste instantie voor de baantjeszwemmers, maar tijdens familiemomenten -zoals vandaag- wordt het sportbad deels ‘recreatief aangekleed’ met speelelementen, een hindernissenparcours, bootjes, enz’, zegt Elewin Werbrouck van Lago. “De eetgelegenheid in het gebouw, Rest-eau-café, is net als het sportbad, intact gebleven bij de brand, en dat is dus ook open sinds dit weekend.”

Het recreatiebad zal pas openen in een volgend stadium. “We hopen dat we de kinderen vanaf de paasvakantie kunnen verwelkomen in dat recreatiebad”, zegt Werbrouck. “Ook het gofslagbad en de wellnesszone met warme lagune, hamam, bio- en zoutsauna zouden dan geopend worden, en ook de wildwaterbaan, met 160 meter de langste van de Benelux, wordt dan in gebruik genomen.”

De 5 glijbanen die volledig vernield raakten, worden zo snel mogelijk vervangen, maar het zal nog even duren voor we van ‘het langste glijbaanplezier in België’ kunnen genieten. “De glijbanen worden op maakt gemaakt en hebben een langere productietijd, daarnaast moet er ook weer voor langere tijd een grote kraan voorzien worden. Lago streeft er naar om voor het begin van de zomervakantie al 2 glijbanen in gebruik te nemen. De andere 3 glijbanen volgen dan voor de herfstvakantie.”