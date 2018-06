Twee vrachtwagens botsen in file 12 juni 2018

Een onoplettendheid van een Franse trucker heeft gisteren urenlang voor problemen gezorgd aan de grensovergang in Rekkem. De man wilde op de E17 in Marke zijn vaderland binnenrijden toen hij rond 10 uur bij het verlaten van de snelwegparking tegen enkele betonnen jerseys reed. Daardoor scheurde zijn brandstoftank open. Enkele honderden liters dieselbrandstof stroomden de rijweg op. De trucker slaagde erin zijn vrachtwagen zo te manoeuvreren dat hij geen hindernis meer vormde voor het andere vrachtverkeer. Maar voor de brandweer ter plaatse was hadden al tientallen andere chauffeurs gewoon door de smurrie gereden. Het werd verraderlijk glad op Frans grondgebied. De blussers strooiden absorberende korrels op de rijweg en plaatsten een reservoir onder de nog altijd lekkende brandstoftank. Het incident veroorzaakte een file.





In de staart daarvan botsten rond 13 uur twee vrachtwagens. "Een klassieke kop-staartaanrijding op een klassieke plaats", klinkt het bij de wegpolitie. Een Belgische trucker van transportbedrijf Coudron uit Menen knalde achteraan in op de Franse. De aanrijdende chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap scheurde de achterkant van de Franse vrachtwagen volledig open. De Belgische truck kon nog net voor de klap naar rechts uitwijken en schoof na de botsing nog enkele meters via de vangrail door. Beide vrachtwagens liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Een van de twee rijstroken bleef een tijdlang versperd. (LSI/VHS)