Twee nieuwe veiligheidscamera's actief in Kortrijk 17 april 2018

Er zijn twee nieuwe veiligheidscamera's actief in de Rekolletenstraat.





Het cameratoezicht komt er na klachten van bewoners uit de Rekollettenstraat en omgeving. De klachten gingen voornamelijk over parkeer- en geluidsoverlast. In samenspraak met de politie, omwonenden en het theehuis, dat in gewezen herberg De Schinkel zijn stek heeft, besliste het stadsbestuur om een vaste en draaibare camera te installeren.





De beelden geven een inkijk in de Rekollettenstraat en de aanpalende straten. "Dit moet de politie toelaten om onmiddellijk zicht te hebben op eventuele problemen als er meldingen binnenkomen", zegt burgemeester Van Quickenborne.





(JME)