Twee maanden voorwaardelijk voor man die flikken verrot scheldt: “Ze zoeken mij al jaren, het is altijd iets” VHS

04 april 2019

17u56 0 Kortrijk Het zes bladzijden tellende strafregister van Hannes T. (27) uit Oostrozebeke is weer wat aangedikt. De man stond terecht voor valse naamdracht maar ook omdat hij verschillende keren de politie er verbaal van langs gaf. “Ah, meneer de rechter, op de duur heb ik het helemaal gehad”, zei T. De man werd veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk. “Maak iets van uw leven”, zei de rechter hem.

Hannes T., destijds lid van de zogenaamde Bende van Oostrozebeke, blijft voor beroering zorgen. De 27-jarige man, die enkele jaren geleden samen met een kompaan ook terechtstond omdat hij in 2011 oud-gemeenteraadslid Philippe Bogaert een pak slaag had gegeven, werd begin vorig jaar in juni door de politie geïnterpelleerd omdat hij lag te slapen in de auto van zijn vriendin. T. kon de aanwezigheid van de politie maar matig pruimen. Hij verwenste en vernederde hen.

“Ge kunt mijn kl… kussen”

Een dag later was het weer van dat, in het openluchtzwembad in Kortrijk. De Oostrozebekenaar was dronken en had glas mee, wat verboden is. Verantwoordelijken van het zwembad hadden hem daar al op aangesproken maar dat leverde geen resultaat op. Toen T. de bijgeroepen politie in de gaten kreeg, werd hij meteen agressief. De inspecteurs werden uitgescholden. “Ge kunt mijn kl… kussen”, riep T. hen ook toe. Bovendien gaf de man, net zoals een dag eerder, een valse naam op toen de politie hem wou identificeren.

Geviseerd door de politie, al jaren lang

De Oostrozebekenaar, die nog bij z’n ouders woont, gaf de feiten toe. “Ik heb al lang een moeilijke relatie met de politie”, vertelde hij. “Ze zoeken me. Als er iets gebeurt en ik ben ook maar een klein beetje in de buurt, dan kijken ze automatisch mijn richting uit. Ik ben ook al verschillende keren hardhandig aangepakt door de politie. Twee keer had ik zelfs hechtingen nodig. Weet u, meneer de rechter, op de duur heb ik het helemaal gehad. Het is niet altijd de schuld als er iets misloopt maar de politie denkt daar anders over.” De rechter hield er een andere mening op na. “Respect voor de politie is een elementair iets”, klonk het. “Als u dat niet beseft, zult u altijd aan het kortste eind trekken. Als u met zo’n onrust tegenover de politie blijft leven, zal u constant in de problemen blijven komen. Maak verdorie iets van uw leven, kijk vooruit en wees positief. En vooral: zwijg als u de politie ziet.”