Twee lichtgewonden bij botsing op R8

Op de R8 in Kortrijk raakten gistermorgen omstreeks 9 uur drie auto's betrokken bij een kop-staartaanrijding ter hoogte van de afrit Marke. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten twee slachtoffers lichtgewond afvoeren naar het ziekenhuis. De auto's liepen zware schade op, waarvan één auto vermoedelijk perte totale is. Door het ongeval was één rijstrook een tijdlang versperd voor het verkeer en ontstond op een lange file tijdens het spitsuur. (AHK)