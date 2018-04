Twee jaar voorwaardelijk voor slaan dochter met televisiesnoer 18 april 2018

02u26 0 Kortrijk Een 40-jarige man uit Burkina Faso is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. De man had de rest van zijn gezin hardhandig aangepakt.

Op 29 mei vorig jaar verwittigde de echtgenote van Ysouf G. uit Kortrijk de politie. De man had net zijn 16-jarige dochter met een televisiesnoer op de rug geslagen, omdat ze te laat thuiskwam en met jongens had afgesproken. Hij verplichtte haar ook haar kledij uit te trekken en naakt op straat rond te lopen. "Een onmenselijke behandeling", vond het openbaar ministerie. De politie arriveerde weliswaar nog vooraleer het meisje op straat vernederd zou worden, maar op haar rug waren wel duidelijke striemen zichtbaar. Na de politietussenkomst bleek dat Ysouf G. ook zijn partner en zoon wel eens durfde te slaan. Als hij uit de cel wil blijven, moet hij agressiebegeleiding en gezinstherapie volgens. Anders vliegt hij twee jaar de cel in.





