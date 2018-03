Twee jaar met uitstel voor neersteken vrouw 08 maart 2018

02u45 2

Een 34-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf waarvan enkel de voorhechtenis effectief werd verklaard omdat hij op zes juni vorig jaar zijn vrouw had neergestoken. De man stak haar in de hals toen ze de deur wilde opendoen voor de politie, die verwittigd was door de buurman.





Bjorn V. (34) ontdekte op zes juni vorig jaar dat zijn vrouw er een affaire op nahield. Er ontstond een discussie in hun appartement op Overleie, die al snel ontaardde in slagen en verwondingen. Het was hun overbuur die de politie verwittigde. Toen de politie aanbelde aan de deur en de vrouw hen wou binnenlaten, greep Bjorn naar een mes en stak ermee in haar hals. De politie beukte uiteindelijk zelf de deur in en zag de vrouw bloedend liggen op de grond, Bjorn V. zat in de zetel. De arts stelde een steekwonde vast en verwondingen aan haar elleboog, schouder en oog. De vrouw kwam er als bij wonder goed van af en stelde zich gisteren geen burgerlijke partij tegen haar man. Het koppel is nog steeds samen, maar volgt wel begeleiding, hun kinderen werden geplaatst.





(AHK)