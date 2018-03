Twee jaar cel voor stelend duo 09 maart 2018

Een 24-jarige jongeman uit Izegem en zijn Marokkaanse kompaan zijn elk veroordeeld tot twee jaar cel voor een twintigtal (winkel-)diefstallen. Voor Abdelkader M. (27) is de straf volledig effectief, Sammy L. kreeg van de rechter een allerlaatste kans want hij sprak enkel de vijf maanden die L. tot op vandaag in voorarrest zat als effectieve straf uit. Hij wordt dus snel vrijgelaten, maar moet wel zijn alcohol- en gokprobleem aanpakken. Sammy L. had het vooral gemunt op vestigingen van Colruyt of Okay in Izegem, Menen, Kortrijk, Waregem, Zulte en Tielt. Hij ging er telkens met drank aan de haal. In Dentergem stal hij ook vijf flessen met kompaan Abdelkader M. Die pleegde ook een inbraak in de frituur van Wesley Laevens en bij Bent Shoes in Waregem en stal vijf laptops bij de FOD Financiën in Waregem. Sammy L. liep al verschillende veroordelingen op maar smeekte de rechter om nog een laatste kans. "Ik ben geen slechte jongen, alleen mijn daden zijn slecht. In de gevangenis word ik als een echte crimineel behandeld en dat ben ik niet", klonk het. De rechter aanhoorde zijn smeekbede. Voor Abdelkader M. kende hij minder genade. Hij liep al acht eerdere veroordelingen voor diefstallen, slagen en drugs op. Ook hij verblijft in de cel en zal er door de effectieve celstraf van twee jaar wellicht nog een tijdje blijven. (LSI)