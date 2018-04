Twee jaar cel voor slapende autoschuimer 17 april 2018

02u40 0

Een 36-jarige auto-inbreker die vorige zomer in Kortrijk kon geklist worden nadat hij tijdens een inbraak in een auto in slaap was gevallen, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Acht maanden cel is effectief, de rest voorwaardelijk als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Samuel G. verhuisde ondertussen naar Ieper en herpakte zich. In de wagen waar hij op 24 juli geklist kon worden, vond de politie ook buit van andere auto-inbraken in Kortrijk en Zwevegem. G. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep de voorbije twee jaar enkele veroordelingen voor diefstallen, inbraken en drugs op en zat na zijn arrestatie een half jaar in de cel. Ondertussen verhuisde hij naar Ieper, vond een job en volgde begeleiding om van zijn speedverslaving af te geraken.





(LSI)