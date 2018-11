Twee jaar cel voor 'dirigent' cannabistrafiek 08 november 2018

Een 26-jarige jongeman uit Harelbeke is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft effectief, omdat hij een trafiek van cannabis tussen Nederland en de Kortrijkse regio dirigeerde. Mathias V. moet ook een boete van 4.000 euro betalen en zag 36.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard worden.





Het was bij een controle van het voertuig van Kevin B. (23) uit Kortrijk op 17 augustus vorig jaar dat de smokkel aan het licht kwam. In de wagen van B. lag bijna twee kilogram cannabis op de achterbank. Hij gaf toe dat hij in opdracht van V. tot drie keer per week cannabis in Nederland ging halen. Hij kreeg daarvoor 250 tot 300 euro. Op het ogenblik van de controle zat ook zijn vriendin in de wagen. Zij verklaarde niets van de trafiek af te weten en brak ondertussen haar relatie met Kevin B. af.





De rechter geloofde haar. B. bekende dat hij koerier speelde en af en toe ook wat cannabis verkocht om zijn eigen verslaving te kunnen financieren. Hij kreeg van de rechter een volledig voorwaardelijke celstraf van achttien maanden en een voorwaardelijke boete van 8.000 euro. Hij moet wel enkele voorwaarden volgen. Eind mei 2016 kreeg B. al eens een werkstraf voor de verkoop van cannabis.





(LSI)