Twee jaar cel voor bezit en verkoop

van 18 kilogram speed Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

14u41 0 Kortrijk Een 35-jarige man uit Aalbeke is veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkoop en het bezit van heel 18 kilogram speed. Het onderzoek startte nadat de politie een sporttas met 4,452 kilogram speed vond in de buurt van beklaagde Steven S. (35) uit Aalbeke.

De politie vond de sporttas op zes mei vorig jaar in de Moeskroensesteenweg vlakbij de woning van beklaagde Steven S. Hij bekende ook dat de sporttas van hem was en verklaarde dat hij die zak niet in huis wou hebben en hem daarom verstopte. Op 28 augustus alarmeerden bewoners de politie nadat ze geluidsoverlast ondervonden in Menen. De geluidsoverlast bleek uit een garagebox te komen. Daarin waren Steven S., Arne B. (26) uit Kortrijk en Charlotte R. (34) uit Kortrijk aanwezig. De politie vond 16 gram speed, 8,514 gram amfetamines, 953 xtc-pillen en nog meer drugs. In totaal werd bij Steven S. 18 kilogram speed gevonden. “Hij had duidelijk een grootschalige handel opgezet”, zei het Openbaar Ministerie. Steven S. is geen onbekende voor het gerecht en werd al ettelijke malen veroordeeld wegens drugsfeiten. Hij moet ook een geldboete van 8.000 euro betalen, waarvan 1.600 euro effectief. Arne B. en Charlotte R. zijn elk veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf en een geldboete van 1.600 euro.